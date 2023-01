Bartosz Zmarzlik, Maciej Janowski, Patryk Dudek, Dominik Kubera, a także żużlowcy Stelmetu Falubazu Zielona Góra pojawią się 25 marca w Zielonej Górze na turnieju pożegnalnym Piotra Protasiewicza.

Były kapitan Falubazu, który zakończył karierę w minionym sezonie, przedstawił w miniony piątek doborową, wręcz gwiazdorską obsadę imprezy. Z Panem Piotrem rozmawialiśmy o kulisach organizacji tego turnieju. Protasiewicz przyznał, że do turnieju szykuje się nie tylko on, ale cały klub.

To duże wyzwanie dla mnie. Jeśli chodzi o chłopaków, to jest to skład w stu procentach, o którym marzyłem. Mamy to szczęście, że czołówka światowa to Polacy. Zacząłem od Bartka Zmarzlika. który w pięć sekund zgodził się na to, by startować. pozostali chłopacy także, to była kwestia jednego telefonu. Przy okazji teraz to wyzwanie dla klubu.