Trwają Igrzyska Olimpijskie, a po ich zakończeniu areny olimpijskie opanują sportowcy niepełnosprawni. Igrzyska Paraolimpijskie rozpoczną się 24 sierpnia.

Zmagania w Tokio będą już czwartymi igrzyskami dla Piotra Grudnia. Tenisista stołowy Startu Zielona Góra z każdych wracał z medalem. Łącznie ma ich cztery. Z jakimi nadziejami uda się do stolicy Japonii?

Ja przede wszystkim zawsze jadę na takie turnieje z nadzieją, żeby dobrze grać. Nie skupiam się na tym czy przywiozę medal. To dla mnie ma sprawę drugorzędną. Jadę z przeświadczeniem, żeby zagrać dobry turniej, grać dobrze – piłka po piłce. To, co przyniesie los, to jak będę grał, to wszystko wyjdzie.