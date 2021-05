Krajowy Program Odbudowy – to jeden z tematów poruszonych podczas środowej “Rozmowy na 96FM”. Gościem naszej codziennej audycji był Piotr Barczak, radny Prawa i Sprawiedliwości.

Przypomnijmy – dzięki Krajowemu Programowi Odbudowy do Polski trafi 770 miliardów złotych. Skorzysta z nich także region i miasto. Według PO nie ma jednak zobiektywizowanych kryteriów i zyskiwać będą tylko te samorządy, w których władze ma PiS. Co na to Piotr Barczak?

Tak mówi ten, kto sam tak robi. Skoro Platforma myśli, że ktoś będzie tak robić, to znaczy że oni tak działają i oceniają pozostałych. W województwie lubuskim w samorządach rządzą głównie przedstawiciele PO i PSL. Na odbudowę dróg wszystkie samorządy dostały taką kwotę, jaką wnioskowały. Nie było tutaj rozliczania kto jest kto.

Nie zabrakło też tematów typowo lokalnych. Maciej Noskowicz zapytał naszego gościa chociażby o ostatnie głosowanie radnych w kwestii Placu Praw Kobiet.

Myślę, że to co ważne. Ja prosiłem, w trakcie sesji, że jeśli chodzi o prawa kobiet, to żeby mężczyźni nie głosowali. Nie decydowali za kobiety. Niestety mężczyźni nie chcieli na to pójść i nie pozwolili kobietom zadecydować o sobie. Mówimy o prawach kobiet. I znowu, ci którzy uważają, że dbają o prawa kobiet, to za nie zdecydowali.

“Rozmowa na 96FM” od poniedziałku do piątku o godzinie 9.30.