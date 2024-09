Meczem z rywalem zza miedzy, ZEW-em Świebodzin rozpoczną nowy sezon w I lidze piłkarze ręczni Olimpu AZS-u Uniwersytetu Zielonogórskiego. Spotkanie w sobotę, 14 września o 18:00, w hali UZ przy ul. Prof. Szafrana.

Za akademikami udany okres przygotowawczy. Mówi trener Ireneusz Łuczak.

Rozegraliśmy pięć sparingów, cztery wygraliśmy i jeden zremisowaliśmy. Obyśmy jak najdłużej byli bez porażki. Sami sobie postawiliśmy sobie cel w postaci miejsca w środku tabeli. To zmusza nas do lepszego grania niż w poprzednim sezonie.

Poprzedni sezon akademicy kończyli w ogonach tabeli. Pierwsze trzy mecze nowego sezonu AZS zagra z wymagającymi rywalami. Po ZEW-ie, zagrają z Olimpem Grodków i SPR-em Kąty Wrocławskie.

Te trzy mecze odpowiedzą nam na pytanie, jak my wyglądamy na tle ligowe. Wolę zacząć z tej górnej półki. Jeśli wszystko pójdzie po naszej myśli, to nie powinno być źle. Żadnego rywala nie ma co się bać. Trzeba wyjść i walczyć, a także skupiać się na sobie.