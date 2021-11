14 punktów – trzy zwycięstwa, pięć remisów i cztery porażki – to bilans Zorzy Ochla w Jako klasie okręgowej, który pozwala zajmować obecnie 11. miejsce.

O dotychczasowej postawie piłkarzy z Ochli jesienią rozmawialiśmy w Piłkarskiej Zielonej Górze. Naszym gościem był doświadczony bramkarz Zorzy Damian Perwiński.

Czy rozczarowanie? Może nie do końca. Na pewno liczyliśmy na lepszy wynik. W trzech meczach straciliśmy prowadzenie – Lubsko, Kunice i Górzyn. Jakbyśmy te prowadzenia dowieźli, to byśmy mieli 6 punktów więcej i pewnie byśmy się gdzieś w pierwszej piątce ulokowali. Czasami brakuje szczęścia, na to zwalam, bo pracujemy ciężko na treningach.