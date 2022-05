Wygranie ligi na sześć kolejek przed końcem sezonu? Okazuje się, że jest to możliwe w warunkach lubuskiego futbolu. Odra Bytom Odrzański świętowała awans do Jako IV ligi lubuskiej w miniony weekend.

Gościem Piłkarskiej Zielonej Góry był dziś prezes tego klubu Piotr Michalewicz. 21 punktów przewagi nad drugim zespołem w zielonogórskiej okręgówce ma zespół, który zdominował tegoroczne rozgrywki. W Radiu Index sternika bytomskiej Odry pytaliśmy czy spodziewał się aż takiej dominacji w wykonaniu piłkarzy swojego klubu?

Ja się nie spodziewałem aż takiej dominacji. Spodziewałem się, że mamy dobry zespół. Myślałem jednak nieskromnie, że liga będzie dla nas bardziej wymagająca. Mieliśmy dwie wpadki, jedną mniejszą i jedną bardzo dużą, ale zrobiliśmy dużo punktów dzięki ciężkiej pracy. Dobrze dobraliśmy ludzi do tego zadania i to musiało zafunkcjonować.

W kolejnym sezonie Odra znów zagra w IV lidze. Zespół chce odegrać tam ważną rolę.

Nigdy nie pokusiłbym się o deklarację, że wchodzimy po to, by grać o utrzymanie. Mamy zbyt ambitnych ludzi. Będziemy grać w każdym meczu o zwycięstwo, chłopaki będą mieli takie warunki, żeby być w topie organizacyjnym, jeśli chodzi o IV ligę. Jeśli dobrze dobierze się ludzi, dobrze poklei klocki, to można wiele osiągnąć.