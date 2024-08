W dzisiejszej odsłonie Piłkarskiej Zielonej Góry sporo o bramkarskim fachu i szkoleniu młodych golkiperów. Gościem w studiu był Damian Perwiński organizator Wielkiej Bitwy Bramkarskiej, która już 1.09 w Świdnicy.

Wielka Bitwa Bramkarska czyli bezpośredni pojedynek bramkarski 1 vs 1. W Świdnicy do rywalizacji stanie młodzież z kategorii wiekowych orlik, młodzik i trampkarz. Szczegóły znajdziecie na profilu FB – CTB-“Catch The Ball” – Centrum Treningu Bramkarskiego.

To jednodniowy turniej. Rywalizują grupy wiekowe od U10 do U15. Bramkarze grają jeden na jednego i wygrywa ten, który strzeli więcej goli. Gramy na boisku o długości 16 metrów. Bardzo intensywna rozgrywka więc gramy po 2-3 minuty.

To pomysł na propagowanie fachu bramkarskiego, a teraz nie łatwo namówić do bronienia bo każdy chce strzelać gole jak Cristiano, Messi, Haaland czy Belingham. Mało kto chce zostać następnym Oblakiem czy Donnarummą. Na przeciw tej tendencji wychodzi Damian Perwiński, który doskonale wie jaki mamy potencjał bramkarski w regionie. Będzie to pierwszy tego rodzaju turniej, a w przyszłości ma profesjonalnie działać akademia bramkarska.

W województwie lubuskim jest spory problem ze znalezieniem bramkarza do seniorskiej drużyny. Mówimy tu o poziomie czwartej ligi i niższych. Chcę założyć szkołę, ale na razie to melodia przyszłości. Docelowo będę dążył aby moi adepci grali w wyższych ligach niż te w których rywalizują lubuskie drużyny

Więcej o pomyśle na bramkarską akademię w magazynie Piłkarska Zielona Góra.