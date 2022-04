W niedzielę wyjazdowy mecz z Alfą Jaromirowice, we wtorek domowe spotkanie ze Startem Płoty. Zorza Ochla w zielonogórskiej Jako klasie okręgowej w trakcie majówki nudzić się nie będzie.

Obecnie zespół Michała Grzelczyka jest dziewiąty z dorobkiem 30 punktów. Dotychczasowe poczynania w rundzie wiosennej oceniał w programie Piłkarska Zielona Góra trener Zorzy.

Zespół jest jeszcze bardziej odmłodzony. Zawodnicy grają na pozycjach, na których nie grali nigdy albo kilkanaście lat temu. Celem było wygrać z każdym poniżej nas. Mobilizacja jest mocna, jeżeli udaje się wygrać lub urwać punkty z górą, to jest duży sukces. Na ten moment udało się urwać punkty w Krośnie Odrzańskim.

Przed tygodniem Zorza przegrała u siebie z liderem, Odrą Bytom Odrzański 1:5. Zespół z Ochli mocno przebudował skład. Grzelczyk liczy, że zmiany zaprocentują już w kolejnych rozgrywkach. A co ucieszy Zorzę na koniec tego sezonu?

Będzie cieszyło to, że w tak szybki sposób przewietrzenie szatni powoduje, że zespół utrzyma się, zachowa spokój, żeby w lecie doszlifować jeszcze mankamenty i start w kolejny sezon mógłby być powrotem do Zorzy bijącej się o pierwszą piątkę, tak jak to było przed rokiem i tego byśmy chcieli.