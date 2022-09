Beniaminkowie nadają – póki co – ton rozgrywkom zielonogórskiej Jako klasy okręgowej. Na czele tabeli są Stal Jasień i Victoria Szczaniec, jedyne niepokonane zespoły w stawce.

Na szóstym miejscu plasuje się obecnie Zorza Ochla. Zespół prowadzony przez Michała Grzelczyka po słabszym początku doszlusował do czołówki. Po ostatnich zwycięstwach z Dozametem w Nowej Soli i Drzonkowianką Racula u siebie Zorza jest na szóstym miejscu. Cel to lokata w pierwszej piątce. W klubie rozmawia się o ewentualnym awansie do IV ligi, ale w dalszej perspektywie.

Chcemy to zrobić naszymi, fajnymi, oddanymi zawodnikami. Z podwalinami, mocnymi fundamentami organizacyjnymi. Do tego baza, która też mam nadzieję, że zmieni za chwilę swoje oblicze. Wszystko na spokoju.

Mówił trener Michał Grzelczyk, który w Ochli pracuje od 7 lat. Jutro Zorza jedzie do Wschowy, na mecz z zamykającą tabelę Pogonią. Cel to oczywiście zwycięstwo, ale w Ochli nie lekceważą rywala, co podkreśla prezes klubu Tomasz Godzisz.

Nie ma, co mówić, że jedziemy do słabego zespołu. Z każdym trzeba walczyć. Mecz będzie pewnie ciężki, ale liczę, że wyjdziemy z niego z dobrymi nastrojami. Interesują nas tylko trzy punkty.

Piłkarska Zielona Góra do zobaczenia na wZielonej.pl. Program w piątki o 11:15.