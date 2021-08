– Generalnie będziemy chcieli nadal grać ofensywnie – deklaruje przed pierwszym gwizdkiem w III lidze trener Lechii Andrzej Sawicki. Jutro zielonogórzanie udadzą się do Brzegu na mecz ze Stalą.

Rywal, który poprzedni sezon zakończył na ósmym miejscu sporo pozmieniał. Dziesiąta w poprzednich rozgrywkach Lechia jedzie na Opolszczyznę z ciekawością, choć o rywalu wie niewiele, o czym mówił w Piłkarskiej Zielonej Górze trener Lechii.

Wyszła fajna rzecz, jeśli chodzi o najbliższego przeciwnika. Stal Brzeg grała z tą słynną Wieczystą Kraków. Mieliśmy świeży obraz nowego zespołu. Zaszło tam sporo zmian, odeszło kilku kluczowych zawodników. Widać jednak, że transfery, które zrobili nie są przypadkowe. Celują tam w miejsca 3-6. To bardzo dobrze zorganizowany zespół, który gra identycznym systemem, co my.