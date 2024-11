8 zwycięstw, 4 porażki i 6 remisów to do tej pory dorobek Lechii Zielona Góra w Betclic III lidze. Czy 8. miejsce w tabeli satysfakcjonuje trenera Sebastiana Mordala? O tym co udało się zrobić i co czeka drużynę w zimowej przerwie rozmawialiśmy na antenie Radia Index i w Index TV.

Sebastian Mordal był dzisiaj gościem Marcina Krzywickiego w magazynie “Piłkarska Zielona Góra”. Lechia rozpoczęła rundę jesienną od dwóch zwycięstw i plasowała się w czołówce tabeli. Później jednak częściej remisowała, a zwycięstwa przeplatały się z porażkami czego efektem było ustawienie się w połowie stawki. Czy mogło być lepiej? Odpowiada trener Lechii.

Zawsze jestem takim niepoprawnym optymistą i chciałbym więcej. I wiem, że zasłużyliśmy na więcej. Wiem to, czuję to, wiemy to. I będziemy robić wszystko, żeby tych punktów było więcej w rundzie rewanżowej. Już to zaczęliśmy. Te pierwsze trzy punkty z Podlesianką mam nadzieję, że są takim dobrym prognostykiem

Przypomnijmy Mordal przejął stery po Andrzeju Sawickim i jest to jego debiutancki sezon w seniorskiej piłce. Początek zimowej przerwy to będzie czas podsumowań i weryfikacji.

Podsumowanie na pewno jeszcze przed nami. Oczywiście my jesteśmy ciągle w kontakcie, ale myślę, że taką ocenę powinien wystawić zarząd, a wiem, że prezes pojawia się też w różnych stacjach radiowych i też jednym uchem gdzieś tego słucha. Ja się cieszę, że tu jestem, wykonuję swoją pracę na 100% możliwości i patrzę z optymizmem w przyszłości. Jest pan oczywiście, jak rozumiem, spokojny, że pozostanie na tym miejscu w tej roli wiosną. Jestem spokojny

Więcej w magazynie “Piłkarska Zielona Góra”. To było ostatnie wydanie programu w tym roku. Z serią spotkań z piłkarzami udajemy się na zimową przerwę. Do zobaczenia na wiosnę!