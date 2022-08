W Piłkarskiej Zielonej Górze rozmawialiśmy dziś o świetnym początku sezonu Lechii. Podopieczni Andrzeja Sawickiego wygrali trzy spotkania i wspólnie z rezerwami Rakowa Częstochowa przewodzą stawce w III lidze.

W Radiu Index gościliśmy dziś trenera zielonogórzan oraz Sebastiana Górskiego. Ten drugi powrócił przed tym sezonem po 1,5 roku w pierwszoligowej Puszczy Niepołomice. Ten początek sezonu w Lechii pod wieloma względami ocenia bardzo wysoko.

W niedzielę Lechia zmierzy się w Zabrzu z rezerwami Górnika. Spodziewane są posiłki z pierwszego zespołu, który swój mecz gra dziś. Mówi trener Andrzej Sawicki.

Nie ukrywają, że ekstraklasa gra w piątek i na pewno będą posiłki z drugiego zespołu. Ja podchodzę do tego tak, że za chwilę czeka nas mecz w Pucharze Polski i myślę, że to będzie dla nas dobre przetarcie. To trudny teren. Jakości jest tam dużo, ale łatwiej się gra na zapełnionej trybunie na “dołku”, aniżeli na bosku, na które przyjdzie kilka osób, bo tak w przypadku rezerw wygląda. Mecz na pewno trudny, ciężki. Ja uważam, że Górnik II będzie czołowym zespołem w tej lidze.