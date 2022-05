Cztery mecze pozostają do końca sezonu w III lidze. Dwa z nich piłkarze Lechii zagrają u siebie. Jutro do Zielonej Góry przyjedzie LKS Goczałkowice-Zdrój, czyli klub Łukasza Piszczka.

Klub zaprasza na mecz wszystkich młodych fanów futbolu. Mecz poprzedzi festyn z okazji Dnia Dziecka. O szczegółach mówił w Piłkarskiej Zielonej Górze Konrad Komorniczak, dyrektor ds. marketingu Lechii.

Piłkarski Dzień Dziecka, przy okazji meczu. Chcemy zaprosić wszystkie dzieci, które kochają sport. Od 13:00 można wchodzić na stadion, do 18. roku życia wstęp za darmo. Będzie Mały Mistrz Sportu, dmuchańce, coś dla młodszych i starszych. Dla rodziców przygotujemy powiększone menu grillowe.

Wydarzenie zacznie się o 13:00, godzinę później pierwszy gwizdek. Lechia jest na jedenastym miejscu z czterema „oczkami” przewagi nad strefą spadkową. W tabeli jest bardzo ciasno. Gościem programu w Radiu Index był też Marcin Zegzuła. Wiceprezes Lechii mówił, że w klubie kreślone są dwa plany, pierwszy na pozostanie w lidze, drugi na spadek, choć tego drugiego nie chcieliby – rzecz jasna – wprowadzać w życie.

Utrzymajmy się dzisiaj, bo to jest największy priorytet. Mamy oczywiście plan A i plan B. Trzeba być przygotowanym na jedno i na drugie. Plan B mamy, ale on jest głęboko w szafie schowamy i nie chcemy go ruszyć.