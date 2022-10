Górnik Zabrze był zespołem, który marzył się Witoldowi Wiśniewskiemu, honorowemu prezesowi Lechii Zielona Góra.

Górnika nie będzie, ale będzie inny zespół z PKO BP Ekstraklasy – Radomiak Radom. A co w Lechii? Zielonogórzanie grają w pucharze, ale też bardzo dobrze spisują się na boiskach III ligi.

Czy w klubie rozmawia się o awansie? Witold Wiśniewski był dziś naszym gościem w programie Piłkarska Zielona Góra.

Cel jest jeden, utrzymać się w czołówce tej ligi, najlepiej w trójce. Gdyby coś się wydarzyło lepszego, to będziemy wtedy myśleć, co dalej. Chcielibyśmy awansować w ciągu 2-3 lat. Gdyby wtedy udało się awansować, to my też jako zarząd dalibyśmy radę.