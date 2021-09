Daleka wyprawa na drugi koniec Polski nie poszła na marne. Lechia wygrała na wyjeździe z Orlętami Radzyń Podlaski 3:2 i gra dalej w Pucharze Polskim na szczeblu centralnym.

O tym meczu rozmawialiśmy w audycji Piłkarska Zielona Góra. Gośćmi byli przedstawiciele Lechii od marketingu i wizerunku klubu: Konrad Komorniczak i Paweł Górski. Ten drugi komentował spotkanie za pośrednictwem mediów społecznościowych klubu. Transmisja audio cieszyła się rekordowym zainteresowaniem.

Myślę, że to był mecz bardzo fajny do oglądania dla kibiców, szkoda, że fani w Zielonej Górze nie mogli go widzieć. Dostarczył sporej dawki emocji. Były zmiany prowadzenia, zarówno Orlęta, jak i Lechia naprawdę sporo “serducha” zostawili na boisku. Wynik dobrze oddaje to, co się tam działo.