6 miesięcy i 4 dni czekała na zwycięstwo w III lidze Lechia. Zielonogórzanie w środę wygrali w Tarnowskich Górach z Gwarkiem 2:1 i marzą, by pójść za ciosem, ale jutro zadanie będzie jeszcze trudniejsze.

Do Zielonej Góry przyjeżdża Ślęza Wrocław. To tradycyjnie jest zespół z czołówki III ligi, który stawia swoim rywalom wymagające warunki. O jutrzejszym meczu mówił w Piłkarskiej Zielonej Górze Rafał Ostrowski, obrońca Lechii.

Bardzo mocny zespół, zawsze w czubie tabeli, praktycznie co roku bijący się o awans. To może być podobny mecz, jak z Cariną Gubin. My nie będziemy faworytem i być może nam to pomoże. Nie będziemy czuli mocnej presji, poczujemy więcej luzu i to może być nasz atut. Wszystko w naszych głowach, żebyśmy to wykorzystali.