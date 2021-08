Jedni i drudzy przegrali na inaugurację. Jedni i drudzy chcą jutro zdobyć pierwsze punkty. W sobotę na „dołku” przy ul. Sulechowskiej Lechia podejmie rezerwy Zagłębia Lubin.

Przeciwnik przegrał przed tygodniem inauguracyjne spotkanie z Rekordem Bielsko-Biała 1:2. Lechia w takich samych rozmiarach uległa w Brzegu Stali. O tym poprzednim, jak i nadchodzącym spotkaniu rozmawialiśmy w Piłkarskiej Zielonej Górze. Aron Athenstadt, zawodnik Lechii liczy na dobry mecz swojego zespołu, choć rywal jest wymagający.

Każdy wie, jakie jest Zagłębie. To drużyna inna niż wszystkie tej lidze. Tam poziom szkolenia jest bardzo wysoki. Grają tam młodzi zawodnicy, a ci, z którymi graliśmy wiele lat temu zadebiutowali już w większości w ekstraklasie. To młodzi chłopcy z ambicjami i będą chcieli to pokazać na boisku, ale nie mają tego, co my, czyli doświadczenia.