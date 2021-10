Mecz z Arką Gdynia wciąż boli, ale trzeba myśleć już o sobocie i spotkaniu z Cariną Gubin. Przypomnijmy, Lechia Zielona Góra przegrała z pierwszoligowcem w Pucharze Polski po golu strzelonym w 94. minucie.

O meczu z Arką rozmawialiśmy w Piłkarskiej Zielonej Górze z Krzysztofem Stacewiczem. Dyrektor Lechii przyznał, że zielonogórzanie po wtorkowym meczu 1/16 zebrali od wyżej notowanych rywali bardzo dobre recenzje.

Mecz z Arką to już jednak historia, a do Zielonej Góry jutro przyjedzie Carina Gubin. Beniaminek, który świetnie odnalazł się w trzecioligowym towarzystwie. O trzy punkty wyprzedza Lechię. Carina jest dziewiąta, zielonogórzanie „oczko” niżej. Stacewicza pytaliśmy w Radiu Index o rywali. Dyrektor Lechii przyznał, że Carina pozytywnie zaskakuje.

Zespół zupełnie nowy. O ile my, od pucharowego meczu z Cariną gramy niemal podobnym składem, to w Gubinie istna rewelacja. Nie jest to proste, żeby tak stworzyć zespół. Brawa dla Cariny, że oni to umieli zrobić i prezentują się w tych rozgrywkach naprawdę dobrze.