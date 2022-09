Nie Legia, nie Lech i nie Raków, ale drużyna z PKO BP Ekstraklasy będzie rywalem Lechii Zielona Góra w 1/16 Pucharu Polski. Ekipa Andrzeja Sawickiego zmierzy się z Jagiellonią Białystok.

Przed losowaniem, które dziś odbyło się w siedzibie Polskiego Związku Piłki Nożnej zielonogórzanom marzyła się Legia Warszawa. Mówili o tym w programie Piłkarska Zielona Góra: dyrektor klubu Krzysztof Stacewicz i piłkarz Rafał Ostrowski.

Jeżeli trafić, to na kogoś z typowej “topki”. Może Legia Warszawa? Sprawdzenie się z takim rywalem byłoby czymś niesamowitym. Mecz z taką drużyną byłby czymś wyjątkowym.

Legii nie będzie, ale Jagiellonia zamelduje się na „dołku” przy ul. Sulechowskiej 19 października. Do tego czasu zielonogórzan będą zaprzątać trzecioligowe zmagania. Lechia jutro zagra we Wrocławiu ze Ślęzą. Rywal ma 7 punktów i jest dziewiąty. Lechia z 10 „oczkami” jest tuż za podium. Rafał Ostrowski uważa, że to zielonogórzanie są faworytami, zaś Krzysztof Stacewicz tonuje nastroje.

Ta Ślęza wydaje się zupełnie nieoczywistym pretendentem. Myślę, że trochę premedytacji też w tym jest, że puszczono informacje o przycięciu wydatków. Uważam, że oni na swoim sztucznym boisku będą groźni dla wszystkich. Czeka nas bardzo ciężki i arcyciekawy mecz.

Mecz Lechii we Wrocławiu ze Ślęzą jutro o 17.00.