Pierwszy mecz przed własną publicznością rozegra jutro Lechia Zielona Góra. Nasz trzecioligowiec zmierzy się z Rekordem Bielsko-Biała.

Zielonogórzanie przed tygodniem przegrali w Lubinie z rezerwami Zagłębia 1:2. Rekord tydzień temu zremisował z Piastem Żmigród 1:1. Bielszczanie bardzo dobrze spisują się na wyjazdach. O rywalu mówił w programie Piłkarska Zielona Góra trener Lechii Andrzej Sawicki.

Zespół Rekordu gra podobnie do nas. Można powiedzieć, że w bliźniaczym ustawieniu taktycznym. Cechuje ich wysoka kultura gry. Myślę, że my w meczach z nimi dobrze wyglądamy. Upatruję w tym optymizmu i wierzę w to, że zagramy z nimi dobry mecz. Nie możemy zejść z tej drogi, czyli musimy być agresywni, blisko przeciwnika i starać się wysoko odbierać piłkę. Dokonaliśmy sporo zmian, odmłodziliśmy zespół. On jest bardziej mobilny. Pierwszy mecz mi to potwierdził. W tym upatruję optymizmu.