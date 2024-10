Za nami dwanaście meczów Lechii w tym sezonie, a ich rezultatem 8. miejsce w tabeli zespołu Sebastiana Mordala. Czy mogło być lepiej? Patrząc na grę zielonogórzan można stwierdzić, że na pewno tak jednak boisko kilka razy brutalnie ich zweryfikowało. M. in. o tym Marcin Krzywicki rozmawiał dziś z Rafałem Figielem.

W “Piłkarskiej Zielonej Górze” padło dziś pytanie czy Lechia w tym sezonie jest drużyną niewykorzystanych szans. Marcin Krzywicki skierował je do Rafała Figiela. Mecz w Słubicach, z Wartą Gorzów Wlkp. czy ten ostatni w Polkowicach z Górnikiem chyba najbardziej zapadły w pamięć piłkarzom i kibicom Lechii. – Wyniki tych spotkań, nie odzwierciedlały sytuacji na boisku, ale fakty są niestety inne – stwierdził piłkarz i trener Lechii.

Lubię operować faktem, a nie opinią i fakt jest taki, że z dwunastu kolejek w pięciu meczach prowadzimy, a niestety nie dowozimy tego wyniku do końca. I to jest fakt, nad którym trzeba się zdecydowanie pochylić. A na obronę tego, jeśli można to w jakiś sposób bronić to jest fakt, że tracimy bardzo mało bramek i te przegrane mecze nie były zdominowane przez naszych rywali