Za nami kolejna audycja Piłkarskiej Zielonej Góry. Dzisiejszy program o klubie spoza naszego miasta, którego prezes Piotr Michalewicz współpracuje jednak z Lechią Zielona Góra, a mowa o Odrze Bytom Odrzański, która występuje w Jako klasie okręgowej. Celem klubu jest awans do IV ligi.

A co dalej? Apetyty w Odrze są duże, o czym Michalewicz mówił na naszej antenie.

Bardzo bym chciał zrobić ten historyczny awans do III ligi. Uważam, że wiem, jakie sznurki trzeba pociągnąć i co trzeba zrobić, żeby bić się o awans. Podaję zawsze przykład Dębu Przybyszów. To taki zespół, który nigdy nie robił spektakularnych transferów. Oni grali bardzo solidną jedenastką zgranych ludzi i robili bardzo dobre wyniki. Trochę w tym kierunku chcemy iść. Niestety w Bytomiu nie możemy liczyć na młodzież i dlatego będziemy posiłkować się transferami, ale wszystko co robimy jest na bardzo dobrej atmosferze. Mam nadzieję, że to zaprocentuje. Chciałbym kiedyś zrealizować III ligę, ale nie za wszelką cenę.