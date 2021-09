Jak wykształcić dobrego piłkarza? To pytanie postawiliśmy dziś w Piłkarskiej Zielonej Górze. Swoimi szkoleniowymi doświadczeniami dzieliła się z nami Akademia Piłkarska Macieja Murawskiego, której wiceprezes Tomasz Skrzypczak był gościem Radia Index.

Akademia istnieje od 7 lat. Nasz gość mówił, że o młodych piłkarzy pytają już m.in. kluby ekstraklasy takie, jak Pogoń Szczecin, z którym akademia współpracuje. Jaki jest przepis na wychowanie dobrego piłkarza?

Przepisu idealnego raczej nie ma. Głównym składnikiem jest praca, praca i jeszcze raz praca. Dużo pracy, dużo potu, a splendory i sukcesy przyjdą później, jeżeli się uda. Talent jest istotny, ale nie jest jedynym wykładnikiem, czy można osiągnąć sukces. Talent musi być poparty ciężką pracą i praca jest tu numerem jeden.

Początek września to czas, kiedy rodzice zastanawiają się, na jakie zajęcia pozalekcyjne wysłać swoje dzieci. Czym kierują się przy wyborze piłkarskiego klubu dla swojej pociechy?

W najmłodszych grupach jest to przede wszystkim lokalizacja, czyli dzieci trafiają tam, gdzie mają najbliżej. W późniejszych latach odgrywa już rolę opinia. Decyduje słowo, dobra rada. Ktoś widział, ktoś zna, ktoś polecił.

Nowe władze Polskiego Związku Piłki Nożnej na wczorajszym posiedzeniu zarządu zdecydowały o rezygnacji z rozgrywek ligowych dla dzieci do 12. roku życia, chcąc w ten sposób – jak mówią – wyeliminować wśród młodych ludzi patologię gry na wynik. Alternatywą mają być turnieje organizowane przez akademię. Tak szkolą np. w Danii. Co na to Skrzypczak?

Nie wiem, czy to coś zmieni. Czy zmieni podejście trenerów i rodziców do parcia na wynik. Rozgrywki ligowe miały swój sens, bo kluby brały w nich udział, żeby istnieć. Teraz czy będą rozgrywki, czy ich nie będzie, to będzie o tym decydować klub.

Piłkarska Zielona Góra dziś w wydaniu futbolu młodzieżowego do zobaczenia na wZielonej.pl.