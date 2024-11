Patrząc na tabelę, tak już nie patrząc na ligi, no to to jest Przylep. Lideruje, wszedł z B-klasy do A-klasy i tam prowadzi mimo tej porażki nieszczęsnej ostatniej meczu 0:5. A kto jest największym przegranym tak dla równowagi w takim razie tej rundy? Biorąc pod uwagę nasze drużyny zielonogórskie to Ikar Zawada. Stracić w rundzie 95 bramek, strzelić 11. To jest jakiś dramat