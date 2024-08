Rusza klasa okręgowa oraz zmagania w Centralnej Lidze Juniorów do lat 17. W obu tych ligach jako pierwszy trener pracuje Michał Grzelczyk. W Zorzy Ochla i w Lechii Zielona Góra.

W Zorzy zmiany niewielkie i to dobra wiadomość. Klub opuścił Bartosz Żurawski, ale zostali liderzy m.in. Wojciech Okińczyc i Łukasz Garguła. Przed rokiem Zorza liczyła się niemal do końca w walce o awans. Czy w klubie myślą o IV lidze? Pytaliśmy o to w programie Piłkarska Zielona Góra.

Ta krew płynie, z literkami “A”, nie tylko chodzi o grupę krwi. Do tego potrzebni są też działacze, muszą grać do jednej bramki. Jeśli my mówimy “A”, to oni muszą dołożyć całe abecadło. Jeżeli pojawią się sponsorzy, zadeklarują większe wsparcie, do tego zmieni się system finansowania takich klubów przez miasto, to sportowo będzie to bakcyl, żeby to podkręcić.