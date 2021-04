W środę pod zielonogórskim sądem odbyła się pikieta w związku z posiedzeniem Izby Dyscyplinarnej i jej decyzji o siłowym doprowadzeniu Igora Tuleyi do prokuratury.

Manifestujący wyłożyli na schodach prowadzących do budynku baner z nazwiskami polityków, których nazywano zdrajcami narodu. Wśród nich widniały również nazwiska lubuskich polityków, w tym posła PiS Marka Asta. Pikieta zakończyła się po około godzinie. Nie doszło do incydentów. – Wystawiliśmy listę hańby. Od A – Asta Marka do Z – Ziobry Zbigniewa – mówił Wiesław Kotyza, jeden z uczestników protestu.

Wideo: Katarzyna Mayer-Bzowa, Tomasz Noskowicz