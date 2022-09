Za nami pierwszy dzień Winobrania 2022. A to oznacza tylko jedno – tłumy uczestników największego święta wina w Polsce opanowały nasze miasto. Nasuwa się jednak pytanie – czy było bezpiecznie?

Zapytaliśmy o to komisarza Krzysztofa Marciniaka, naczelnika winobraniowego sztabu policji.

Ze statystyk wynika, że nie doszło do większych, kryminalnych zdarzeń. Ale zatrzymaliśmy trzy osoby – dwie osoby miały przy sobie narkotyki, do tego jedna kierująca. Kobieta wjechała na ulicę Pieniężnego, miała 2 promile alkoholu we krwi. Do tego 46 interwencji, 50 mandatów.

Większość mandatów dotyczyła spożycia alkoholu w miejscach do tego nie przeznaczonych. Gdzie zatem podczas Winobrania można alkohol można spożywać?

Przepisy należy przestrzegać także w trakcie Winobrania. Ustawa mówi wyraźnie – nie można spożywać alkoholu w miejscach publicznych. Ale w trakcie święta wina możemy kosztować wina przy domkach winiarskich. Reagujemy poza deptakiem.

Dla przypomnienia – Winobranie 2022 potrwa do 10 września. Do wtedy też na naszej antenie, zawsze o 10.30, będziemy mieli dla Was policyjny raport dotyczący bezpieczeństwa podczas dni Zielonej Góry.