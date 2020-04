Zbliża się maj. Ten miesiąc nieodłącznie kojarzy się nam z uroczystościami komunijnymi. W dobie koronawirusa stanęły one pod znakiem zapytania. Kuria Diecezjalna w Zielonej Górze poinformowała, że nabożeństwa pierwszokomunijne w parafiach są odwołane.

Decyzja ma związek z tym, że niemożliwe są przygotowania dzieci do sakramentu.