Za nami ostatnia tegoroczna impreza w pięcioboju nowoczesnym – memoriał Zbigniewa Majewskiego. Na starcie pojawili się zarówno Polacy, w tym zawodnicy ZKS-u Drzonków, jak i zawodnicy zza granicy.

Zabrakło jedynie kadry Polski seniorów, o czym mówi nam trener i prezes ZKS-u Tomasz Cygański.

Kadra narodowa wróciła dopiero wczoraj z Portugali, więc nie startowała. Przyjechali za to czwórboiści i trójboiści. Jest krajowa czołówka, widzę po efektach biegowych, że są dobrze przygotowani. Nie wiemy, jak będzie wyglądał pięciobój w kolejnych latach. Nie wiemy, co z jazdą konną i w którą stronę mamy iść. Czekamy na oficjalne informacje.

Pięciobój czeka teraz olbrzymia rewolucja. Dyscyplina walczy o to, by pozostać w rodzinie sportów olimpijskich. Aby tak się stało, Międzynarodowy Komitet Olimpijski chce wymusić zmiany. Pięcioboiści mają zrezygnować z jazdy konnej i to już od stycznia przyszłego roku. Co na to wielokrotny medalista mistrzostw Polski i świata, olimpijczyk Marcin Horbacz?

Sercem jestem za tym, by jazda konna została, bo to jest historia, a z drugiej strony patrzę na to, że jazda jest mało dostępna dla większości nacji. Zobaczymy jak będą wyglądać te zmiany i co wprowadzone zostanie w zamian. Czekamy. Najbliższe miesiące pokażą, jak to będzie wszystko wyglądało.

Dodajmy, że w memoriale Zbigniewa Majewskiego wśród pań triumfowała Niemka Cicelle Len. Najlepsza z zawodniczek ZKS-u Martyna Maćkowiak była 14. Wśród panów pierwsze miejsce zajął Gruzin Gaga Khijakadze, a najlepszy z pięcioboistów ZKS-u Michał Jabłoński był jedenasty.