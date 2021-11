Zielonogórscy strażacy OSP podsumowali ostatnie pięć lat działalności. Czyli ostatnią kadencję. Podsumowanie na plus, a nawet pięć plus – bo pomimo wielu wyzwań i masy pracy, zielonogórscy ochotnicy dali radę.

Okazuje się, że niełatwe były jednak już same początki, jeśli chodzi o minioną kadencję. Mówi Dariusz Mach, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Wcześniej, w starym mieście, nie funkcjonowały OSP. One funkcjonowały w gminie. Jednostki musiały się więc nauczyć współpracy w nowej rzeczywistości. Zrobiły to błyskawicznie.

Druhowie OSP wspierali i nadal wspierają mieszkańców naszego miasta w walce z pandemią.

Pierwsze rozdawanie masek czy systemu do dezynfekcji. OSP są zawsze gotowe do niesienia pomocy i robią to w czynie społecznym.