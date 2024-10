Ostatnie dane pokazują, że nastroje przedsiębiorców w naszym regionie są pesymiestyczne. Dotyczy to niemal każdej branży. Najgorzej jest w gastronomii i w zakwaterowaniu.

Mówi Robert Wróbel, zastępca dyrektora Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze.

A jak duży wpływ ma na nasz region to, co dzieje się w kraju i w sąsiednich Niemczech?

To są naczynia powiązane. Nie można analizować regionu w oderwaniu od kraju. Te różnice mogą być, ale często to są anomalie. Związki z Niemcami mogą mieć związek, ale to nie są już dane statystyczne.