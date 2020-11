– Wszystkie ręce na pokład – apelują wszędzie i do wszystkich przedstawiciele Szpitala Uniwersyteckiego. Jeden z nich, dr Bartosz Kudliński o potrzebach dotyczących personelu, na rzecz powstającego szpitala tymczasowego, mówił w audycji Mamy nosa do biznesu.

Gość Macieja Noskowicza powiedział wprost: przyda się każda para rąk do pracy.

Przedstawiciel Szpitala Uniwersyteckiego mówił o ogromnych potrzebach, choć na tym etapie powstania szpitala nie był w stanie określić potrzeb liczbowo. Przypomnijmy, że szpital tymczasowy powstaje w budynku Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Ma ruszyć na początku grudnia.

My jesteśmy dopiero na etapie budowania bazy. Przeliczamy obsadę stanowisk, mamy kolejne spotkania. Na dobrą sprawę, do 20 listopada będziemy mieli dokładny rozkład potrzebnego personelu. My jako szpital wystosowaliśmy do wojewody szacunkowy operat, który dotyczy poszczególnych zawodów medycznych. Ja podkreślam, że w całej akcji nie chodzi wyłącznie o personel medyczny, ale również wolontariuszy, którzy mogą nam pomóc w innym zakresie.