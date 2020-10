Blisko 70 zdrowych pensjonariuszy Domu Kombatanta wróciło do placówki. Pacjentów pomagali przewieźć do ośrodka żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Za akcję odpowiadał Zespół Interwencji Kryzysowej, do którego włączono m.in. 151. Batalion Lekkiej Piechoty ze Skwierzyny.

Seniorzy powrócili z placówek w Gorzowie Wielkopolskim, Drezdenku i Torzymiu.

Ci podopieczni, którzy byli zdrowi, w etapie powrotu zostali z powrotem przewiezieni do swojej placówki. Żołnierze byli zabezpieczeni, mieli oczywiście środki ochrony osobistej – kombinezony i odpowiednie maseczki – mimo, że mieli do czynienia ze zdrowymi już pacjentami. Na razie jest to zakończenie akcji, ale oczywiście żołnierze zawsze pozostają w gotowości. Wśród żołnierzy 12. brygady WOT są osoby z uprawnieniami medycznymi, są to też osoby, które przeszły kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Wcześniej Wojska Obrony Terytorialnej pracowały przy ewakuacji Domu Kombatanta, w którym wykryto ognisko koronawirusa. W akcji pomagała policja i straż z województwa lubuskiego.

Podopieczni zielonogórskiego DPS-u wrócili do odkażonego obiektu, w którym powstała wydzielona część dla pacjentów z koronawirusem.