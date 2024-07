Novy Hotel Falubaz przegrał 104. Derby Zieli Lubuskiej 42:48. Zielonogórzanie obudzili się dopierow ostatnich biegach meczu i przed ostatnim wyścigiem nadal mieli szanse na remis mimo, że to Stal długo prowadziła różnicą 10 punktów. Zdecydowanie zabrakło punktów Rasmusa Jensena.

Duńczyk odpalił dopiero w 14 biegu kiedy przywiózł z Jarosławem Hampelem podwójne zwycięstwo i była jeszcze dla Falubazu nadzieja na remis w całym spotkaniu. Jancarz w milczeniu czekał na start ostaniego wyścigu bo Falubaz był niebezpiecznie rozpędzony. Niestety bracia Pawliccy nie zdołali wyprzedzić Andersa Thomsena, który zapewnił Stali drugie w tym sezonie zwycięstwo nad zielonogórzanami.

– Nie chce mi się mówić o dobrych wynikach bo to jest już nasz któryś mecz gdzie zdobywamy ponad 40 punktów, a nie możemy cieszyć się ze zwycięstwa. Marne to pocieszenie bo potrzebujemy wygranych i wiemy, że zasługujemy na więcej – mówił po meczu Przemsyław Pawlicki, który jechał znakomite zawody. Zdobył 13 punktów, a skapitulował dopiero w biegu nr 15.

W 8. biegu do ścigania został wysłany Michał Curzytek jako rezerwa taktyczna za Jana Kvecha. Czech już nie pojawił się więcej na torze. Dopiero w tym biegu Falubaz odniósł pierwsze indywidualne zwycięstwo, a dowiózł je Jarosław Hampel. Co jedynie potwierdza jak długo zielonogórzanie szukali w tym meczu ustawień.

Wyniki:

ebut.pl Stal Gorzów – 48

Szymon Woźniak – 10+1 (3,3,1*,2,1)

Oskar Fajfer – 8+1 (2*,1,2,2,1)

Martin Vaculik – 9 (1,3,2,3,0)

Jakub Miśkowiak – 2+1 (0,2*,0,0)

Anders Thomsen – 12+1 (3,3,2,1*,3)

Oskar Paluch – 7+1 (3,3,1*)

Jakub Stojanowski – 0 (0,0,0)

NovyHotel Falubaz Zielona Góra – 42

Przemysław Pawlicki – 13 (2,2,3,3,3,0)

Rasmus Jensen – 4+3 (1*,1*,0,-,2*)

Jan Kvech – 1 (0,1,-,-)

Jarosław Hampel – 8 (1,0,3,1,3)

Piotr Pawlicki – 11 (2,2,3,2,0,2)

Krzysztof Sadurski – 4+1 (2,0,1,1*)

Oskar Hurysz – 1+1 (1*,0,-)

Michał Curzytek – 0 (0)

Bieg po biegu:

1. (61,03) Woźniak, Prz. Pawlicki, Vaculik, Kvech – 4:2 – (4:2)

2. (60,26) Paluch, Sadurski, Hurysz, Stojanowski – 3:3 – (7:5)

3. (60,18) Thomsen, Pi. Pawlicki, Jensen, Miśkowiak – 3:3 – (10:8)

4. (60,01) Paluch, Fajfer, Hampel, Sadurski – 5:1 – (15:9)

5. (61,03) Vaculik, Miśkowiak, Kvech, Hampel – 5:1 – (20:10)

6. (60,46) Thomsen, Prz. Pawlicki, Jensen, Stojanowski – 3:3 – (23:13)

7. (60,09) Woźniak, Pi. Pawlicki, Fajfer, Hurysz – 4:2 – (27:15)

8. (61,13) Hampel, Thomsen, Paluch, Curzytek – 3:3 – (30:18)

9. (60,93) Prz. Pawlicki, Fajfer, Woźniak, Jensen – 3:3 – (33:21)

10. (60,87) Pi. Pawlicki, Vaculik, Sadurski, Miśkowiak – 2:4 – (35:25)

11. (61,72) Prz. Pawlicki, Woźniak, Hampel, Miśkowiak – 2:4 – (37:29)

12. (61,43) Vaculik, Pi. Pawlicki, Sadurski, Stojanowski – 3:3 – (40:32)

13. (61,32) Prz. Pawlicki, Fajfer, Thomsen, Pi. Pawlicki – 3:3 – (43:35)

14. (61,37) Hampel, Jensen, Fajfer, Vaculik – 1:5 – (44:40)

15. (61,50) Thomsen, Pi. Pawlicki, Woźniak, Prz. Pawlicki – 4:2