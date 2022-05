Trwają zapisy na 10. Cross Zielonogórski – Parszywa Dwunastka. W tym roku impreza będzie wyjątkowa, z okazji swojego jubileuszu, ale także jubileuszu miasta.

Bieg główny odbędzie się 19 czerwca. Start i meta jak zawsze przed amfiteatrem. Skąd nazwa? O tym Lena Pilonis, organizatorka wydarzenia.

Od tego dwunastego kilometra. Sama końcówka jest parszywa. Dobieg do wilii “łomocze” niesamowicie. Nazwa wzięła się właśnie stąd.

Wydarzenie po raz pierwszy będzie dwudniowe. Główny bieg poprzedzi sobotnia rywalizacja połączona z rekreacją dla młodszych i starszych.

Rocznica wyjątkowa dla miasta. My organizujemy I Zielonogórski Festiwal Biegów Crossowych. W sobotę będzie Nordic Cross dla miłośników chodzenia z kijkami w grupie sport i rekreacja. Będzie Cross Junior to pierwsze w mieście takie zawody dla młodzieży. Będą to dzieciaki w wieku 10-16. Trasa będzie zwiększana z wiekiem.