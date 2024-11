Jeden z naszych słuchaczy pan Andrzej skorzystał z wizyty wiceprezydenta Pawła Tondera w naszym studiu i zapytał co dalej z parkingiem przy szkole muzycznej bo jak napisał pan Andrzej nie da tam się ani zaparkować a nie jeździć. Dowiedzieliśmy się, że powstał projekt parkingu, a realizacja inwestycji leży po stronie placówki. wyjaśnił wiceprezydent Tonder.

My po swojej stronie (jako Urząd Miasta przyp. red.) mieliśmy wykonanie dokumentacji projektowej tego parkingu i taka została wykonana. Ta dokumentacja została przekazana i realizacja tego parkingu leży już po stronie szkoły. Mam nadzieje, że niezwłocznie będzie to możliwe do realizacji szkoła przystąpi do budowy tego parkingu