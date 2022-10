W Zielonej Górze kolejny teren rekreacyjny doczeka się remontu i rewitalizacji. Mowa o Parku Odrzańskim koło Krępy.

Przypomnijmy, ze to duży kompleks leśny, przyległy od południa do Odry i jednocześnie miejsce wypoczynku. Do urzędu miasta wpłynęło pięć ofert – najwyższa opiewająca na kwotę niespełna 5 milionów złotych.

Istotnym elementem zamówienia jest stworzenie szlaku pieszo-rowerowego w linii obecnej drogi leśnej.. Oprócz tego wykonawca zobowiązany będzie m.in. do stworzenia 10 miejsc parkingowych