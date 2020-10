Kawiarnia, punkt informacji turystycznej i odnowiony park będą przyciągać turystów do Zatonia. W ten weekend po raz pierwszy można było zobaczyć teren po rewitalizacji.

W parku znajduje się altana z widokiem na łąkę Joanny, nowa fontanna i sarkofag, w którym zielonogórzanie schowają swoje wspomnienia związane z tegoroczną pandemią. W dawnej rezydencji księżnej Dino można też spędzić wolny czas nad stawem na Wyspie Marii.

Kawiarnia w oranżerii jest czynna codziennie: od poniedziałku do czwartku między 15:30 a 19:00, w piątek od 15:00 do 20:00 i od 11:00 do 20:00 w weekend. Informacja turystyczna przyjmuje natomiast gości od środy do niedzieli między 10:00 a 18:00. Na miejscu można nabyć takie pamiątki, jak znaczki turystyczne i naklejki do dziennika turystycznego.

Park w Zatoniu jest przeznaczony do pieszych wędrówek. Nie wszyscy przestrzegają jednak tej zasady. W sobotę wieczorem kierowca samochodu osobowego wjechał do fontanny przed ruinami pałacu.