Jutro ceremonią otwarcia rozpoczną się igrzyska paralimpijskie. Z Zielonej Góry do Paryża poleciało ośmioro przedstawicieli Startu, którzy dołączyli do 76 pozostałych reprezentantów Polski. We Francji wszyscy będą walczyli o medale za którymi kryją się również nagrody finansowe.

Ile paralimpijczycy zarobią za zdobycie i tak bezcennego krążka? Tyle samo co pełnosprawni olimpijczycy. Mówi Danuta Tarnawska prezeska Startu Zielona Góra i członkini zarządu Polskiego Komitetu Paralimpijskiego.

Od Londynu 2012 zawodnicy z niepełnosprawnościami dostają takie same nagrody i stypendia jak pełnosprawni sportowcy. Dzięki temu, że są należycie docenieni

A więc 100 tys. za złoty medal, za srebrny 70 tys., za brązowy – 55 tys. To nagrody ministerialne. Dodatkowo są granty regionalne od władz województwa i miasta.

Mamy nagrody marszałka 15 tys; 10 tys; i 5 tys; w zależności od zdobytego medalu, ale jest też nagroda od prezydenta miasta w wysokości nawet 50 tysięcy złotych za złoty medal

Przypomnijmy ze Startu Zielona Góra w Paryżu zaprezentuje się pięciu sportowców. To trzej tenisiści stołowi: Piotr Grudzień, Tomasz Jakimczuk i Igor Misztal. Parastrzelec Szymon Sowiński i parakakajarz Mateusz Surwiło. Jutro o 20:00 ceremonia otwarcia.