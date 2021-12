Trwają przygotowania do ostatniego w tym roku spektaklu w Lubuskim Teatrze. Mowa oczywiście o wyjątkowym przedstawieniu sylwestrowym. Tym razem, w ostatni wieczór roku, artyści zapraszają na spektakl “Słodkie lata dwudzieste, trzydzieste.”

Między innymi o szczegółach sztuki w reżyserii Jana Szurmieja opowiadał na naszej antenie Robert Czechowski, dyrektor Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze.

Piękne widowisko. Fantastyczne piosenki z tamtych lat. Spektakl zagrany zaledwie kilka razy. Na to się już szykujemy. Czy będzie nam dane je zagrać? Jest póki co elastycznie z repertuarem.

Elastycznie jest i będzie jeszcze bardziej od 15 grudnia. To wtedy w życie wchodzą kolejne obostrzenia i limity osób na widowni.

Przygód cała masa z tym covidem. A to aktor chory, a to widzowie chorzy. W związku z tym co chwilę zmiany w naszej działalności. Ale 99% ludzi jest zdrowych, uśmiechniętych, zaszczepionych. Nie boimy się więc, ale jesteśmy uważni.