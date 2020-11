W sklepach, środkach komunikacji miejskiej, a także na otwartej przestrzeni mamy obowiązek zasłaniać usta i nos. Zielonogórska policja przypomina o tej zasadzie. Funkcjonariusze niemal codziennie otrzymują zgłoszenia o tym, że nie wszyscy mieszkańcy stosują się do niej.

Z obowiązku zakładania maseczek czy innych osłon nosa i ust zwalnia jedynie zaświadczenie lekarskie.

Jeśli są wśród nas osoby, które ze względów zdrowotnych nie mogą nosić maseczek ochronnych lub w inny sposób zasłaniać twarzy, to w przypadku kontroli muszą okazać policjantom specjalne zaświadczenie. Pamiętajmy o zasadach bezpieczeństwa – to również od nas zależy, że nie będzie wzrostu zachorowań na koronawirusa. Dlatego bądźmy odpowiedzialni, zakładamy maseczki, zakrywajmy twarz. Tym bardziej, że wiele osób nie życzy sobie, aby osoby w ich otoczeniu nie stosowały się do zasad bezpieczeństwa.