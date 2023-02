Kulturalnych atrakcji nie brakuje, ale sporo dziać się będzie pod kątem inwestycyjnym. Mowa o parku w Zatoniu, który pięknieje z roku na rok. W bieżącym planowane są kolejne zadania związane chociażby z zamkiem.

Jarosław Skorulski ze stowarzyszenia „Nasze Zatonie” i jednocześnie prezes fundacji „Ogrody Kultury” w rozmowie z Radiem Index stwierdził, że najpilniejszą potrzeba jest obecnie zadaszenie obiektu.

Są już bardzo konkretne plany dotyczące zadaszenia pałacu szklanym dachem. Chodzi o to, by dało to komfort organizacji imprez i poczucie bezpieczeństwa.

Ważnym zadaniem będzie także rozbudowa oranżerii przy zamku.

Myślimy o tym, by ten fragment oranżerii który został dobudowany, mógł być rozbudowany do pełnych wymiarów. Ta część została zrekonstruowana tylko w połowie.

Skorulski dodaje, że w planie jest rewitalizacja całego zamku. – Jest co robić, do zrewitalizowania jest ok. 20 hektarów – dodał nasz rozmówca. Plany inwestycyjne mają się rozpocząć jeszcze w tym roku.