Ma odzyskać swój dawny, historyczny blask oraz służyć mieszkańcom. Takie zdania można było usłyszeć w Ochli podczas podpisania umowy na realizację bardzo ambitnego zadania.

Chodzi o rewitalizację barokowego pałacu w Ochli wraz z jego otoczeniem. Pałac ma swoją przebogatą historię, a dziś prosi się o generalny remont. – Chcemy odnowić to miejsce – mówił członek zarządu województwa lubuskiego Marcin Jabłoński.

To jest wartościowe miejsce, które czeka na swoją kolej. Obiekt ma duży potencjał, będzie służył mieszkańcom regionu i okolicom. To muzeum myślę, że zasługuje na to, aby mieć godne miejsce. Plany rozwoju muzeum i aktywności nakazują nam poszukać miejsca, w którym można te wizje zrealizować.