Oczy wszystkich osób są zwrócone na Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, gdzie nadal przebywa pacjent z koronawirusem. Kierownik oddziału zakaźnego placówki ma jednak dobre informacje. Stan zdrowia mężczyzny się poprawia.

Przypomnijmy, że 66-latek przyjechał do Zielonej Góry z Niemiec. Trafił do szpitala, gdzie wykluczono grypę. Próbka pobrana do dalszej analizy i wysłana do Warszawy wykazała u niego koronawirusa. Obecnie pacjent wraca już do zdrowia. Będzie przebywał na oddziale, dopóki testy na wirusa nie będą ujemne. Do szpitala trafiły kolejne osoby, ale lek. Jacek Smykał jest dobrej myśli.

Zostały przywiezione zgodnie z procedurami. Teraz będziemy wykonywać badania. Czy to się potwierdzi? Mam pewne wątpliwości. Nie zawsze to, co się przedstawia przed przyjazdem pacjenta, jest prawdziwe. Często jest źle zebrany wywiad. W każdym razie – naszym obowiązkiem jest wykonanie badania i ocena stanu pacjenta. Jeżeli wynik badania jest ujemny, ten pacjent jest odsyłany do domu, praktycznie po iluś godzinach. Jacek Smykał, kierownik oddziału zakaźnego Szpitala Uniwersyteckiego

Jak podał lekarz, na badania oczekuje troje pacjentów. Na oddział zgłaszają się następne osoby z objawami, które mogą wskazywać na koronawirusa. Zwrócił jednak uwagę, że bardzo ważne są informacje zebrane od pacjentów, np. odpowiedź na pytanie, czy przebywali w rejonie zagrożonym wirusem.

Jeżeli mamy takie podejrzenia, a dodatkowo mamy temperaturę, duszność, kaszel, wtedy mamy tę sugestię, że jednak pacjent wymaga diagnostyki w kierunku koronawirusa. Antoni Ciach, dyrektor ds. lecznictwa Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze

Dyrektor przypomniał, że szpital dysponuje urządzeniem do szybkiej diagnostyki wirusów. To aparat GeneXpert. Pozwala on wykryć wirusa grypy. U większości przyjętych do szpitala pacjentów zdiagnozowano właśnie tę chorobę.