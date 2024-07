To już niemal dwa miesiące od momentu objęcia urzędu prezydenta miasta przez Marcina Pabierowskiego. Przypomnijmy – do zmiany władzy, oficjalnie, doszło 8 maja. Dziś, po kilku tygodniach w urzędzie, Pabierowski wraz ze swoimi zastępcami postanowili zrobić podsumowanie i rozliczenie dotychczasowych działań.

Co udało się już zrobić lub zmienić? Jako priorytet potraktowaliśmy Przylep – mówi włodarz miasta.

Miasto cały czas czeka na odpowiedź Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – podkreśla Paweł Tonder, wiceprezydent miasta Zielona Góra.

Zaczęliśmy procedować i działamy, bez względu na to jaka to będzie odpowiedź. Przygotowujemy się też do remediacji terenu. To wszystko się dzieje i będzie się działo.