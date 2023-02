– Dla przyrody nie ma znaczenia, dla mieszkańców będzie mieć ogromne i nie chodzi tu tylko o zielonogórzan – uważa Paweł Zalewski, radny miejski niezrzeszony na temat kąpieliska w Ochli.

Prace związane z remontem kąpieliska cały czas trwają. Obiekt w nowej odsłonie ma być już dostępny dla zielonogórzan w trakcie najbliższych wakacji. Jaki będzie miał wpływ na przyrodę? Takie pytanie usłyszał w Radiu Index Paweł Zalewski.

Dla całej okolicznej przyrody ta inwestycja nie ma większego znaczenia. Dla mieszkańców to będzie fajny teren rekreacyjny o znaczeniu nie tylko miejskim i regionalnym. Jeżeli to wszystko zostanie bardzo dobrze przeprowadzone, w temacie zarządzania, to również po okresie letnim będzie mogło funkcjonować.