Nowy rok, a zatem nowe plany jeżeli chodzi o remonty dróg w naszym mieście. Jak informował na naszej antenie Paweł Tonder, wiceprezydent Zielonej Góry – tych nadchodzących inwestycji jest sporo, dlatego magistrat podzielił je na kilka „pakietów”.

Które ulice pójdą na pierwszy ogień?

W pierwszej paczce chcemy puścić ulice: Mahoniową, Pistacjową, Rymarską, Składową i Węglową. Większość tych dróg ma albo zły stan techniczny, albo w ogóle nie ma utwardzonej nawierzchni. Doprowadzimy to do odpowiedniego stanu technicznego. Sukcesywnie będziemy przygotowywać kolejne elementy do realizacji.