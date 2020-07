Zamiast siłowni – może trening w plenerze? W Parku Piastowskim działa wielopokoleniowy park do ćwiczeń. To propozycja nie tylko dla tych, którzy chcą utrzymać sylwetkę. Swoją sprawność mogą poprawić też osoby, które na co dzień prowadzą siedzący tryb życia.

Na wyposażeniu parku znajduje się sprzęt do street workoutu, czyli np. barierki i drabinki. Służy do wykonywania ćwiczeń z wykorzystaniem ciężaru własnego ciała.

Pompki, przysiady, wykroki, podciągnięcia. Do tego wszystkiego robimy rozciąganie, trzęsienie z wykorzystaniem elementów oddechowych. Generalnie stawiamy na różnorodność, więc treningi nie są monotonne, wykorzystują każdy element.

Treningi są dostosowane do możliwości uczestników – jeśli ktoś nie jest w stanie zrobić jakiegoś ćwiczenia, wykonuje jego łatwiejszą wersję. Grupa Street Army zachęca do przyjścia na trening do końca tego tygodnia o 18:30. Spotkania będą odbywać się również przez całe wakacje. Są bezpłatne. W treningu może brać udział ok. 20 osób jednocześnie.

Street workout jest alternatywą dla siłowni, dodatkowo zapewnia mieszkańcom integrację – zauważa radny Paweł Wysocki.

Widać już tę integrację. Są ławeczki z pedałami do pedałowania obok. Wszystkie były zajęte. Seniorzy patrzą, jak młode osoby ćwiczą, pochodzą, o coś pytają. Fajnie ta integracja wygląda. Bernard prowadzi to w sposób tak sympatyczny, że chyba nikt nie czuje presji. Chodzi o dobrą zabawę i to, żeby cokolwiek zacząć robić. Zapraszamy też osoby młode – sport za darmo, na świeżym powietrzu, z wykorzystaniem masy własnego ciała. Wtedy buduje się zupełnie inna sylwetka – jest naturalnie zbudowana, nie tak jak na siłowni, gdzie zazwyczaj robi się klatę i bicepsa i są tak zwane „karki”, tylko jest naturalna.

Park do street workoutu w Parku Piastowskim jest drugim takim obiektem w Zielonej Górze. Pierwszy powstał przy ulicy Rzeźniczaka.