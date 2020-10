Nie odbędzie się zaplanowane na jutro oficjalne otwarcie parku w Zatoniu. Przyczyna oczywista: pandemia koronawirusa.

Odwołano więc korowód i zaplanowane koncerty. Będzie jednak działała kawiarnia. – Nie mogliśmy postąpić inaczej – powiedział nam Jarosław Skorulski – zastępca prezesa stowarzyszenia Nasze Zatonie.

Szykowaliśmy się na dużą imprezę, ale trzeba z pokorą podejść do tych czasów. Będzie jednak na to czas, by tłumnie znaleźć się w Zatoniu. To, że nie będzie koncertów i korowodu historycznego, to wcale nie znaczy, że infrastruktura, która została odebrana, nie będzie czynna.