Jest komunikat władz Orlen Zastalu dotyczący Waltera Hodge’a i ilości meczów jakie rozegra jeszcze w tym sezonie dla naszej drużyny. Za pośrednictwem strony klubowej basketzg.pl dowiedzieliśmy się o ile udało się przedłużyć kontrakt legendy.

Wszystko jasne i rozwiewamy wasze wątpliwości. Mecz w Ostrowie Wielkopolskim będzie przedostatnim, a we Włocławku z Anwilem ostatnim dla Waltera Hodge’a w barwach Orlen Zastalu. Przypomnijmy. Początkowo miało to być jedenaście spotkań. Ostatecznie udało się zatrzymać portorykańczyka na jeden więcej. Hodge 2. lutego rozpocznie przygotowania do sezonu z zespołem Cangrejeres de Santurce w swoim ojczystym kraju.